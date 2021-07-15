Роструд пояснил механизм отстранения от работы непривитых сотрудников

В Роструде разъяснили порядок отстранения от работы непривитых от коронавируса сотрудников.

Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на письмо ведомства.

В Роструде отметили, что работодатели будут обязаны отстранять непривитых от COVID-19 работников без сохранения заработной платы. Вернуться на свою должность человек сможет после вакцинации или окончания пандемии коронавируса.

«Полагаем, что отстранение от работы в связи с отказом работника от вакцинации должно быть оформлено с 15 августа», — прокомментировали в ведомстве ситуацию в Москве.

В июне сообщалось, что сотрудников, отказавшихся от вакцинации против COVID-19 без медицинских противопоказаний, могут отстранить от работы в Москве.