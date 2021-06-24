Оперштаб: отказавшихся от вакцинации сотрудников могут отстранить от работы

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Сотрудников, отказавшихся от вакцинации против COVID-19 без медицинских противопоказаний, могут отстранить от работы в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией в российской столице.
Оперштаб: отказавшихся от вакцинации сотрудников могут отстранить от работы
  • © РИА Новости

«Работодатель обязан отстранить от работы работника, выразившего отказ от проведения профилактической прививки от COVID-19 (иммунизации) при отсутствии медицинских противопоказаний», — говорится в заявлении.

При этом в период отстранения от работы зарплата сотруднику начисляться не будет, а время отстранения не будет включено в стаж, предоставляющий право на ежегодный оплачиваемый отпуск.

В качестве альтернативы работодатель может предложить работнику перейти на дистанционный режим работы в индивидуальном порядке — законом не предусмотрены такие гарантии работникам, отказавшимся от профилактической прививки.

В столичном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом ранее сообщали, что наличие высокого уровня антител не является противопоказанием для вакцинации от COVID-19.

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