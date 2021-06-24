Оперштаб: при высоком уровне антител можно вакцинироваться

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Наличие высокого уровня антител не является противопоказанием для вакцинации от коронавирусной инфекции, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
Оперштаб: при высоком уровне антител можно вакцинироваться
  • © РИА Новости

«В перечне медицинских противопоказаний для вакцинации наличие антител не значится», — приводит РИА Новости сообщение.

Кроме того, там отметили, что пока не существует как единой отработанной методики измерения уровня антител, достаточного для создания иммунитета, так и системы оценки эффективности и быстроты их адаптации к мутирующим штаммам.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в России более 16 млн человек прошли полный курс вакцинации от коронавируса.

Как сообщала НСН, депутат Госдумы, академик РАН, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко призвал россиян сделать прививку.

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