Оперштаб: при высоком уровне антител можно вакцинироваться
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«В перечне медицинских противопоказаний для вакцинации наличие антител не значится», — приводит РИА Новости сообщение.
Кроме того, там отметили, что пока не существует как единой отработанной методики измерения уровня антител, достаточного для создания иммунитета, так и системы оценки эффективности и быстроты их адаптации к мутирующим штаммам.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в России более 16 млн человек прошли полный курс вакцинации от коронавируса.
Как сообщала НСН, депутат Госдумы, академик РАН, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко призвал россиян сделать прививку.