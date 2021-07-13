В Татарстане рассказали о состоянии госпитализированного после отравления в бассейне ребёнка

Один ребёнок остаётся в больнице после инцидента с отравлением хлоркой в казанском аквапарке «Ривьера».

Об этом «Реальному времени» рассказали в республиканском Минздраве.

О ЧП стало известно в понедельник, 12 июля.

Как отмечается, после случившегося одного из пострадавших детей оставили в больнице и подключили к аппарату высокопоточной вентиляции лёгких.

Сообщается, что в настоящее время он дышит самостоятельно. Медики планируют перевести его из реанимации в отделение 14 июля.

Ранее стало известно, что после посещения аквапарка в Казани в больницу доставили шестерых человек — пятерых детей и взрослого.

Как передавали СМИ, они отравились хлоркой.

Следственное управление СК России по Татарстану возбудило уголовное дело по данному факту.