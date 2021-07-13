В Татарстане рассказали о состоянии госпитализированного после отравления в бассейне ребёнка
- РИА Новости
Об этом «Реальному времени» рассказали в республиканском Минздраве.
О ЧП стало известно в понедельник, 12 июля.
Как отмечается, после случившегося одного из пострадавших детей оставили в больнице и подключили к аппарату высокопоточной вентиляции лёгких.
Сообщается, что в настоящее время он дышит самостоятельно. Медики планируют перевести его из реанимации в отделение 14 июля.
Ранее стало известно, что после посещения аквапарка в Казани в больницу доставили шестерых человек — пятерых детей и взрослого.
Как передавали СМИ, они отравились хлоркой.
Следственное управление СК России по Татарстану возбудило уголовное дело по данному факту.