В Татарстане рассказали о состоянии госпитализированного после отравления в бассейне ребёнка

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Один ребёнок остаётся в больнице после инцидента с отравлением хлоркой в казанском аквапарке «Ривьера».
В Татарстане рассказали о состоянии госпитализированного после отравления в бассейне ребёнка
  • РИА Новости

Об этом «Реальному времени» рассказали в республиканском Минздраве.

О ЧП стало известно в понедельник, 12 июля.

Как отмечается, после случившегося одного из пострадавших детей оставили в больнице и подключили к аппарату высокопоточной вентиляции лёгких.

Сообщается, что в настоящее время он дышит самостоятельно. Медики планируют перевести его из реанимации в отделение 14 июля.

Ранее стало известно, что после посещения аквапарка в Казани в больницу доставили шестерых человек — пятерых детей и взрослого.

Как передавали СМИ, они отравились хлоркой. 

Следственное управление СК России по Татарстану возбудило уголовное дело по данному факту.

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