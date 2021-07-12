Прокуратура в Казани начала проверку после отравления детей хлоркой в аквапарке

Прокуратура Ново-Савиновского района Казани инициировала проверку по факту отравления детей хлоркой в аквапарке «Ривьера».

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства.

Как отмечается, в настоящее время прокуратура выясняет все обстоятельства инцидента.

По итогам надзорных мероприятий будет решаться вопрос о мерах прокурорского реагирования.

В свою очередь, в пресс-службе Минздрава Татарстана сообщили, что в лечебные учреждения после посещения аквапарка попали шесть человек.

Один ребёнок был доставлен в отделение реанимации ДРКБ в стабильно тяжёлом состоянии.

Ещё четверо находятся в приёмном отделении в среднетяжёлом состоянии под наблюдением, их планируют госпитализировать.

Кроме того, один взрослый был доставлен в ГКБ №7, в настоящее время он находится на обследовании.

В апреле Следственный комитет Пензенской области возбудил уголовное дело по факту отравления хлором детей в бассейне города Нижний Ломов Пензенской области.