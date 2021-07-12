Прокуратура в Казани начала проверку после отравления детей хлоркой в аквапарке

Короткая ссылка
Прокуратура Ново-Савиновского района Казани инициировала проверку по факту отравления детей хлоркой в аквапарке «Ривьера».
Прокуратура в Казани начала проверку после отравления детей хлоркой в аквапарке
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства.

Как отмечается, в настоящее время прокуратура выясняет все обстоятельства инцидента.

По итогам надзорных мероприятий будет решаться вопрос о мерах прокурорского реагирования.

В свою очередь, в пресс-службе Минздрава Татарстана сообщили, что в лечебные учреждения после посещения аквапарка попали шесть человек.

Один ребёнок был доставлен в отделение реанимации ДРКБ в стабильно тяжёлом состоянии.

Ещё четверо находятся в приёмном отделении в среднетяжёлом состоянии под наблюдением, их планируют госпитализировать.

Кроме того, один взрослый был доставлен в ГКБ №7, в настоящее время он находится на обследовании.

В апреле Следственный комитет Пензенской области возбудил уголовное дело по факту отравления хлором детей в бассейне города Нижний Ломов Пензенской области.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить