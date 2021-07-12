По факту отравления детей хлоркой в аквапарке Казани возбуждено дело

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СУ СК России по Татарстану возбудило уголовное дело по факту отравления детей хлоркой в казанском аквапарке «Ривьера».
По факту отравления детей хлоркой в аквапарке Казани возбуждено дело
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Уточняется, что уголовное дело возбудили по ч. 2 ст. 238 УК («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

На место происшествия выехала следственная группа. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Следователи дадут правовую оценку действиям должностных лиц, ответственных за обеспечение безопасности в аквапарке.

Ранее стало известно, что прокуратура Ново-Савиновского района Казани инициировала проверку по данному факту.

В апреле Следственный комитет Пензенской области возбудил уголовное дело по факту отравления хлором детей в бассейне города Нижнего Ломова Пензенской области.

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