В Минвостокразвития прокомментировали ситуацию с красной икрой

Ситуация с нехваткой красной икры и высокими ценами на неё объясняется сниженным предложением, заявил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

«Вопрос со спросом и предложением. Значит, плохая путина была в прошлом году. Прошлогоднюю продукцию распродали, а путина этого года ещё не насытила рынки», — цитирует РИА Новости Чекункова.

По его словам, в этом году рыбаки довольны количеством продукта.

Он отметил, что искусственное регулирование данного вопроса будет вмешательством в рынок.

22 июня в Центре отраслевой экспертизы Россельхозбанка заявили, что в России значительно увеличился объём продаж икры на экспорт.