В Минвостокразвития прокомментировали ситуацию с красной икрой

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Ситуация с нехваткой красной икры и высокими ценами на неё объясняется сниженным предложением, заявил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.
В Минвостокразвития прокомментировали ситуацию с красной икрой
  • РИА Новости
  • © Виталий Аньков

«Вопрос со спросом и предложением. Значит, плохая путина была в прошлом году. Прошлогоднюю продукцию распродали, а путина этого года ещё не насытила рынки», — цитирует РИА Новости Чекункова.

По его словам, в этом году рыбаки довольны количеством продукта.

Он отметил, что искусственное регулирование данного вопроса будет вмешательством в рынок.

22 июня в Центре отраслевой экспертизы Россельхозбанка заявили, что в России значительно увеличился объём продаж икры на экспорт.

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