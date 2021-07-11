В Минвостокразвития прокомментировали ситуацию с красной икрой
- РИА Новости
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«Вопрос со спросом и предложением. Значит, плохая путина была в прошлом году. Прошлогоднюю продукцию распродали, а путина этого года ещё не насытила рынки», — цитирует РИА Новости Чекункова.
По его словам, в этом году рыбаки довольны количеством продукта.
Он отметил, что искусственное регулирование данного вопроса будет вмешательством в рынок.
22 июня в Центре отраслевой экспертизы Россельхозбанка заявили, что в России значительно увеличился объём продаж икры на экспорт.