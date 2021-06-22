В России отметили увеличение объёмов экспорта икры

В Центре отраслевой экспертизы (ЦОЭ) Россельхозбанка заявили, что в России значительно увеличился объём продаж икры на экспорт. Так, в период с 2016 по 2020 год он вырос почти вдвое, показав рост в 96,7% — до 1213 т.

Об этом пишут «Известия».

При этом в 2020 году поставки российской икры на экспорт увеличились в сравнении с 2019 годом на 12%, до 1213 т.

По прогнозам ЦОЭ Россельхозбанка, при сохранении объёмов на уровне прошлого года главной экспортной подкатегорией по итогам 2021 года станет белая икра — например, икра щуки, минтая, ряпушки, сазана и судака.

Она опередит красную по объёму поставок благодаря широкому вкусовому и ценовому диапазону. В 2020 году на неё пришлось 55% экспорта всей категории в натуральном выражении — 663 т.

Самый мощный прирост спроса на российскую икру за пять лет отмечен в США, поставки увеличились с 4 т в 2016 году до 28 т в 2020 году, то есть выросли на 640%, или в 7,4 раза.

Также с 2016 по 2019 год объёмы экспорта российской икры в Китай увеличился на 365%, в 4,6 раза.

В апреле руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве России Константин Ордов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал заявление главы Минсельхоза Дмитрия Патрушева о росте объёма аграрного экспорта в 2020 году почти на 20%.