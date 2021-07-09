В ХМАО выявили 168 случаев COVID-19 за сутки
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональный оперштаб.
«Коэффициент распространения инфекции — 1,13. Наличие свободного коечного фонда с учётом запланированных к развёртыванию — 70,5%», — добавили в штабе.
Больше всего заболевших — в Сургуте, Нижневартовске и Ханты-Мансийске.
Также стало известно, что в Санкт-Петербурге провели 43 426 тестов на коронавирус за минувшие 24 часа, передают «Невские новости» со ссылкой на сайт Смольного.
В Единую региональную информационно-справочную службу поступило 21 149 обращений по вопросам COVID-19.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала привить от коронавируса всех россиян.