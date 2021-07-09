В ХМАО выявили 168 случаев COVID-19 за сутки

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В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) выявили 168 случаев COVID-19 за сутки.
В ХМАО выявили 168 случаев COVID-19 за сутки
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональный оперштаб.

«Коэффициент распространения инфекции — 1,13. Наличие свободного коечного фонда с учётом запланированных к развёртыванию — 70,5%», — добавили в штабе.

Больше всего заболевших — в Сургуте, Нижневартовске и Ханты-Мансийске.

Также стало известно, что в Санкт-Петербурге провели 43 426 тестов на коронавирус за минувшие 24 часа, передают «Невские новости» со ссылкой на сайт Смольного.

В Единую региональную информационно-справочную службу поступило 21 149 обращений по вопросам COVID-19.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала привить от коронавируса всех россиян.

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