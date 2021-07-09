Попова призвала привить от коронавируса всех россиян

России надо привить от коронавируса всё население, чтобы стать самой передовой страной в борьбе с заболеванием, считает глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Я считаю, что нам нужно сделать несколько шагов, привить всё население и претендовать на звание именно той страны, чей опыт самый передовой», — сказала она в интервью Наиле Аскер-заде. Фрагмент опубликован в Telegram-канале телеведущей.

Так Попова ответила на вопрос, опыт каких государств она считает эффективным.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин поручил актуализировать модель вакцинации россиян, имея в виду необходимость достижения коллективного иммунитета не менее 80—90%.

В Кремле подчёркивали, что российские вакцины эффективны против появившихся в последнее время вариантов вируса.

Согласно данным на 8 июля, в России за сутки зарегистрировали 24 818 случаев COVID-19, всего за время пандемии — 5 707 452.

Как сообщала НСН, депутат Госдумы, академик РАН, бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко призвал граждан сделать прививку.