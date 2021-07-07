Мишустин поручил актуализировать модель вакцинации

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Российский премьер Михаил Мишустин поручил Роспотребнадзору и Минздраву России актуализировать эпидемиолого-математическую модель вакцинации населения России от коронавирусной инфекции COVID-19.
Мишустин поручил актуализировать модель вакцинации
  • © РИА Новости / Дмитрий Астахов

Об этом сообщается на сайте правительства.

«Актуализировать эпидемиолого-математическую модель вакцинации населения Российской Федерации, имея в виду необходимость: достижения уровня коллективного иммунитета не менее 80% (90%); вакцинации иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории России; ревакцинации населения с учётом рисков вирусных мутаций; других актуальных факторов», — говорится в сообщении.

Согласно данным на 7 июля, за сутки в России выявили 23 962 случая инфицирования коронавирусом. Всего в стране с начала эпидемии подтвердили 5 682 634 случая COVID-19.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что в России работают 6 тыс. прививочных пунктов для вакцинации населения от коронавируса, ещё примерно 6 тыс. мобильных бригад работают на производстве или же выезжают на дом к пациентам.

Как сообщала НСН, депутат Госдумы, академик РАН, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко призвал россиян сделать прививку от коронавируса.

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