Доктор медицинских наук объяснил необходимость ревакцинации

Доктор медицинских наук, заведующий лабораторией НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова Михаил Костинов объяснил необходимость ревакцинации.

В беседе с радио Sputnik он заявил, что COVID-19 всё ещё сохраняет своё действие.

Также специалист выразил мнение, что к настоящему времени «никто не знает», как человек, который имеет антитела, защищён от распространившейся болезни.

«Поэтому и было принято решение и вирусологами, и иммунологами, и эпидемиологами, и другими специалистами, что люди, у которых прошло больше полугода с момента прививки, должны получить дополнительную дозу вакцины», — сказал Костинов.

Так, по его словам, во время повторной вакцинации врачу нужно рассказать о том, как была перенесена первая.

Как отметил эксперт, у его коллег есть стратегии для того, чтобы нивелировать неприятные последствия процедуры, которые пациент мог испытывать после первой вакцинации.

Ранее, как сообщала НСН, депутат Госдумы, академик РАН, бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко призвал граждан сделать прививку.