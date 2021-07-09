Мурашко назвал регионы — лидеры по вакцинации от COVID-19

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Быстрее всего темпы вакцинации от коронавируса нарастили в Москве, Подмосковье, Белгородской области, Чечне, на Чукотке и в ряде других регионов, заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко.
Мурашко назвал регионы — лидеры по вакцинации от COVID-19
  • Reuters

Об этом он сказал на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки в России зарегистрировали 25 766 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего за время пандемии в стране выявили 5 733 218 пациентов с COVID-19. 

Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее заявила о необходимости привить от коронавируса всё население России, чтобы стать самой передовой страной в борьбе с заболеванием. В Кремле поддержали призыв Поповой.

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