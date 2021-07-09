В Кремле поддержали призыв Поповой к всеобщей вакцинации россиян от коронавируса

В Кремле поддерживают призыв главы Роспотребнадзора Анны Поповой к всеобщей вакцинации россиян от коронавируса, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

При этом он отметил, что в реальности такой план «весьма и весьма труднодостижим, причём даже не с точки зрения производителей».

«Всегда, к нашему сожалению, будут оставаться люди, которые, что называется, являются ковид-диссидентами. Это такое своеобразное проявление несознательности. Но в любом случае стремиться к тому, чтобы подавляющее большинство населения оказалось вакцинировано, надо, и, конечно, мы это будем делать», — добавил Песков.

Ранее Попова заявила, что России надо привить от коронавируса всё население, чтобы стать самой передовой страной в борьбе с заболеванием.

По данным на 9 июля, в России за сутки зарегистрировали 25 766 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего за время пандемии в стране выявили 5 733 218 пациентов с COVID-19.