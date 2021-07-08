В Калужской области медсестру, вколовшую физраствор вместо вакцины, уволят

Губернатор Калужской области Владислав Шапша заявил, что медсестра Жуковской ЦРБ вколола пациенту физраствор вместо вакцины от коронавируса. За это её уволят.

«Медсестра будет уволена», — написал в своём Telegram-канале Шапша, отметив, что в тот же день вакцинация была произведена, а инцидент исчерпан.

Губернатор добавил, что причиной принятия медсестрой такого решения был испуг из-за того, что второй компонент данной вакцины от коронавируса закончился. А пациент, ожидавший инъекции, оказался родственником врача этой больницы.

Глава региона поручил главе областного Минздрава Константину Пахоменко провести инспекцию всех пунктов вакцинирования.

Ранее власти Калужской области рассказали о работе по борьбе с COVID-19.