В Калужской области медсестру, вколовшую физраствор вместо вакцины, уволят

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Губернатор Калужской области Владислав Шапша заявил, что медсестра Жуковской ЦРБ вколола пациенту физраствор вместо вакцины от коронавируса. За это её уволят.
В Калужской области медсестру, вколовшую физраствор вместо вакцины, уволят
  • © РИА Новости / Илья Питалев

«Медсестра будет уволена», — написал в своём Telegram-канале Шапша, отметив, что в тот же день вакцинация была произведена, а инцидент исчерпан. 

Губернатор добавил, что причиной принятия медсестрой такого решения был испуг из-за того, что второй компонент данной вакцины от коронавируса закончился. А пациент, ожидавший инъекции, оказался родственником врача этой больницы.

Глава региона поручил главе областного Минздрава Константину Пахоменко провести инспекцию всех пунктов вакцинирования.

Ранее власти Калужской области рассказали о работе по борьбе с COVID-19.

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