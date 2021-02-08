Власти Калужской области рассказали о работе по борьбе с COVID-19
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- РИА Новости
«Решения приходилось принимать «с колёс». Единственным нашим преимуществом стало наличие высококлассного современного центра по борьбе с инфекционными заболеваниями. Мы построили его до пандемии и, конечно, даже не подозревали, какую роль он сыграет в 2020 году», — цитирует главу региона радио «Комсомольская правда».
По его словам, в области начали оперативно применять протоколы лечения, разработанные Минздравом.
Как отметил Шапша, на пике прироста заболеваемости под COVID-19 было отведено почти 2,4 тыс. коек, которые были заполнены на 80—85%.
«Сейчас, когда пандемия пошла на спад, остаются развёрнутыми 1910 коек. Треть из них свободна, поэтому уже на следующей неделе мы переводим на ещё 170 коек плановую медицинскую помощь», — сообщил губернатор.
Что касается вакцинации, то за две недели привили около 15 тыс. человек.
«Работают 41 стационарный пункт вакцинации, три выездных пункта и ещё 26 выездных бригад», — добавил Шапша.
Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН дал прогноз по пандемии коронавируса в России.