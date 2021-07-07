Вирусолог прокомментировала ситуацию с мутациями коронавируса

Завкафедры вирусологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Елена Малинникова прокомментировала ситуацию с мутациями коронавируса.

В беседе с Nation News она заявила, что мутации могут возникать, когда вирус начинает контактировать между вакцинированным человеком и невакцинированным — на ситуацию влияет резонанс больных к людям со стойким иммунитетом.

Специалист добавила, что граждане, которые прошли вакцинацию и получили антитела, реже попадают в группу риска по мутации вируса.

«Только ускорив темпы вакцинации населения, можно остановить высокую заболеваемость и мутацию коронавируса, другого выхода нет», — заключила Малинникова.

Ранее иммунолог-аллерголог Надежда Логинова в беседе с Inforeactor дала рекомендации по подготовке к вакцинации от COVID-19.