Центр Чумакова: «КовиВак» эффективен против штамма COVID-19 «дельта»

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Вакцина «КовиВак» эффективна против штамма коронавируса «дельта», сообщил гендиректор разработавшего препарат центра им. Чумакова Айдар Ишмухаметов.
Центр Чумакова: «КовиВак» эффективен против штамма COVID-19 «дельта»
  • © РИА Новости / Максим Блинов

«Проведённые исследования показали сопоставимые результаты по иммунологической эффективности вакцины «КовиВак» против вируса «дельта» в сравнении с альфа-штаммом коронавируса», — приводит его слова ТАСС.

Ранее в центре «Вектор» сообщили, что «ЭпиВакКорона» эффективна против штаммов «дельта» и «дельта плюс».

Главный внештатный пульмонолог Минздрава, член-корреспондент РАН Сергей Авдеев рассказал о сложной ситуации со штаммом коронавирусной инфекции «дельта» в России.

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