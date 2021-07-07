Центр Чумакова: «КовиВак» эффективен против штамма COVID-19 «дельта»
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«Проведённые исследования показали сопоставимые результаты по иммунологической эффективности вакцины «КовиВак» против вируса «дельта» в сравнении с альфа-штаммом коронавируса», — приводит его слова ТАСС.
Ранее в центре «Вектор» сообщили, что «ЭпиВакКорона» эффективна против штаммов «дельта» и «дельта плюс».
Главный внештатный пульмонолог Минздрава, член-корреспондент РАН Сергей Авдеев рассказал о сложной ситуации со штаммом коронавирусной инфекции «дельта» в России.