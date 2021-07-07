Диетолог напомнил простые правила похудения

Врач-диетолог Михаил Гинзбург перечислил несложные правила, которых стоит придерживаться всем, кто хочет сбросить лишний вес.

В беседе с Nation News специалист заявил, что при желании похудеть могут абсолютно все, однако при выборе методов он призвал доверяться мудрости организма.

«В определённых условиях обмен веществ по отношению к пище у человека нормализуется, и вы должны в эти условия и войти. Они довольно простые: еда без очевидных вредностей, физическая активность более или менее тонизирующая и полноценный сон. Также не повредит позитивное отношение к жизни... Нежелательны нагрузки ближе чем за два часа до сна — и лучше не раньше, чем через час после еды», — пояснил врач.

Ранее руководитель Центра медицины сна МГУ имени М.В. Ломоносова Александр Калинкин, сомнолог, кандидат медицинских наук, в беседе с Inforeactor рассказал о влиянии сна на иммунитет.