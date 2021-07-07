В Севастополе зарегистрировали 117 случаев COVID-19 за сутки

В Севастополе зарегистрировали 117 случаев коронавируса за сутки.

Об этом сообщает РИА Новости Крым со ссылкой на городское правительство.

Как уточняется, из медучреждений выписаны 77 пациентов.

Всего с начала пандемии в городе заболели 17 446 жителей, из них выздоровели 15 165.

Также стало известно, что в Калининградскую область поступило 193 927 комплектов вакцины «Спутник V», передаёт ФАН со ссылкой на оперштаб.

Всего в регионе привились 182 334 жителя, из них двукратно — 130 940.

Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов прокомментировал ситуацию с коронавирусом.