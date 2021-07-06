Иммунолог прокомментировал ситуацию с коронавирусом

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Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов прокомментировал ситуацию с коронавирусом.
Иммунолог прокомментировал ситуацию с коронавирусом
  • Reuters

«Бессимптомное или малосимптомное носительство, лёгкие формы заболевания превалируют. В этом кроется сложность с точки зрения эпидемиологических особенностей распространения возбудителей», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, в случае малосимптомных форм специалисты не видят возбудителей, которые могут передаваться восприимчивым людям.

Ранее иммунолог-аллерголог Надежда Логинова в беседе с Inforeactor дала рекомендации по подготовке к вакцинации от COVID-19.

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