В Крыму рассказали о ходе вакцинации от COVID-19

В Крыму рассказали о ходе вакцинации от коронавируса.

Об этом сообщает «Крыминформ».

«За день мы прививаем в среднем от 10 до 12 тыс. жителей, из них первым компонентом в пределах 7 тыс.», — заявил на заседании оперштаба министр здравоохранения республики Александр Остапенко.

В целом первым компонентом привились 344 538 жителей региона, вторым — 258 243.

Также стало известно, что в Пермском крае подтвердили 352 случая коронавируса за сутки.

Как отмечается, в настоящее время 66 человек лечатся в больницах, 286 — на дому под наблюдением врачей, передаёт URA.RU со ссылкой на федеральный оперштаб.

С начала пандемии в крае заболел 63 431 житель.

Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов прокомментировал ситуацию с коронавирусом.