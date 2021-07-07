В Крыму рассказали о ходе вакцинации от COVID-19

Короткая ссылка
В Крыму рассказали о ходе вакцинации от коронавируса.
В Крыму рассказали о ходе вакцинации от COVID-19
  • © Виталий Белоусов
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Крыминформ».

«За день мы прививаем в среднем от 10 до 12 тыс. жителей, из них первым компонентом в пределах 7 тыс.», — заявил на заседании оперштаба министр здравоохранения республики Александр Остапенко.

В целом первым компонентом привились 344 538 жителей региона, вторым — 258 243.

Также стало известно, что в Пермском крае подтвердили 352 случая коронавируса за сутки.

Как отмечается, в настоящее время 66 человек лечатся в больницах, 286 — на дому под наблюдением врачей, передаёт URA.RU со ссылкой на федеральный оперштаб.

С начала пандемии в крае заболел 63 431 житель.

Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов прокомментировал ситуацию с коронавирусом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить