В Москве и Петербурге сервис доставки запустил линейку питания для больных COVID-19
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В неё вошли два вида меню: трёхразовое Cov.Light и шестиразовое Cov.Max. Создавая рацион, технологи сервиса доставки здоровой еды Grow Food консультировались с сотрудниками Клинической инфекционной больницы им. С.П. Боткина.
Меню Cov.Light направлено на восстановление рецепторов заболевших, которые перестают чувствовать вкусы и запахи. Все блюда отличаются разнообразием специй в безопасной концентрации: в меню есть солёное, горькое, сладкое, острое и хрустящее.
В основе второго меню, Cov.Max, — ключевые рекомендации сотрудников Клинической инфекционной больницы им. С.П. Боткина для диеты при коронавирусной инфекции. Много клетчатки и белка — рыба, мясо птицы, бобовые, овощи и фрукты, а также большое количество морсов и других витаминных напитков, способствующих восстановлению. В меню меньше красного мяса, а количество соли и сахара — существенно снижено.
Отмечается, что при разработке новой линейки сервис отказался от прибыли. Меню доступно на два, шесть и 12 дней.
Ранее врач-отоларинголог высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев прокомментировал снижение остроты обоняния при COVID-19.
По его словам, начинать заниматься восстановлением остроты обоняния нужно как можно скорее, поскольку неспособность чувствовать запахи и вкус может иметь неприятные последствия для здоровья.