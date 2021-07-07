В Москве и Петербурге сервис доставки запустил линейку питания для больных COVID-19

В Москве и Санкт-Петербурге сервис доставки здоровой еды запустил социальную линейку Cov.Menu для людей, больных и переболевших COVID-19.

В неё вошли два вида меню: трёхразовое Cov.Light и шестиразовое Cov.Max. Создавая рацион, технологи сервиса доставки здоровой еды Grow Food консультировались с сотрудниками Клинической инфекционной больницы им. С.П. Боткина.

Меню Cov.Light направлено на восстановление рецепторов заболевших, которые перестают чувствовать вкусы и запахи. Все блюда отличаются разнообразием специй в безопасной концентрации: в меню есть солёное, горькое, сладкое, острое и хрустящее.

В основе второго меню, Cov.Max, — ключевые рекомендации сотрудников Клинической инфекционной больницы им. С.П. Боткина для диеты при коронавирусной инфекции. Много клетчатки и белка — рыба, мясо птицы, бобовые, овощи и фрукты, а также большое количество морсов и других витаминных напитков, способствующих восстановлению. В меню меньше красного мяса, а количество соли и сахара — существенно снижено.

Отмечается, что при разработке новой линейки сервис отказался от прибыли. Меню доступно на два, шесть и 12 дней.

Ранее врач-отоларинголог высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев прокомментировал снижение остроты обоняния при COVID-19.

По его словам, начинать заниматься восстановлением остроты обоняния нужно как можно скорее, поскольку неспособность чувствовать запахи и вкус может иметь неприятные последствия для здоровья.