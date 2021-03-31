Врач прокомментировал снижение остроты обоняния при COVID-19

Врач-отоларинголог высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев прокомментировал снижение остроты обоняния при COVID-19.

«Снижение обоняния называется гипосмией, а полное отсутствие — аносмией. У снижения обоняния есть две составляющие: есть так называемый кондуктивный тип, когда проблемы на уровне слизистой оболочки полости носа, и так называемая сенсоневральная составляющая, когда проблема уже с обонятельной зоной головного мозга», — заявил он в беседе с радио Sputnik.

Как отметил эксперт, специалист должен осмотреть полость носа, носоглотку, чтобы назначить лечение. При необходимости назначаются дополнительные исследования.

По словам Зайцева, начинать заниматься восстановлением остроты обоняния нужно как можно скорее, поскольку неспособность чувствовать запахи и вкус может иметь неприятные последствия для здоровья.

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