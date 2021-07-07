МЧС подтвердило обнаружение девяти погибших при крушении самолёта на Камчатке

В МЧС России сообщили, что на данный момент обнаружены тела девяти погибших в результате крушения пассажирского самолёта АН-2 на Камчатке, один из них опознан.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«На данный момент обнаружено девять тел, одно из них опознано. По реальной погоде дополнительно будут привлечены водолазы и вертолёт Ми-8 МЧС России», — сообщили в ведомстве.

Как пишет Life.ru, удалось опознать тело 17-летнего студента Артёма Т.

6 июля пропала связь с пассажирским Ан-26, выполнявшим рейс из Петропавловска-Камчатского в Палану. На борту находились 22 пассажира и шесть членов экипажа. По предварительной информации, все они погибли.

На территории Камчатского края объявлен трёхдневный траур.