МЧС подтвердило обнаружение девяти погибших при крушении самолёта на Камчатке
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Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«На данный момент обнаружено девять тел, одно из них опознано. По реальной погоде дополнительно будут привлечены водолазы и вертолёт Ми-8 МЧС России», — сообщили в ведомстве.
Как пишет Life.ru, удалось опознать тело 17-летнего студента Артёма Т.
6 июля пропала связь с пассажирским Ан-26, выполнявшим рейс из Петропавловска-Камчатского в Палану. На борту находились 22 пассажира и шесть членов экипажа. По предварительной информации, все они погибли.
На территории Камчатского края объявлен трёхдневный траур.