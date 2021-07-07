Губернатор Камчатки объявил трёхдневный траур после крушения Ан-26
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«В соответствии с моим распоряжением по всей территории Камчатского края объявлен трёхдневный траур», — приводятся слова губернатора региона Владимира Солодова.
Как уточняется, с 7 по 9 июля по всей территории региона должны быть приспущены государственные флаги России и флаги Камчатского края.
Кроме того, телерадиокомпаниям и учреждениям культуры предложено отменить развлекательные передачи и мероприятия.
6 июля пропала связь с пассажирским Ан-26, выполнявшим рейс из Петропавловска-Камчатского в Палану. На борту находились 22 пассажира и шесть членов экипажа. По предварительной информации, все они погибли.
СК отрабатывает три версии авиакатастрофы: неблагоприятные погодные условия, технические неисправности воздушного судна, ошибка пилотирования.