Губернатор Камчатки объявил трёхдневный траур после крушения Ан-26

На территории Камчатского края объявлен трёхдневный траур после крушения пассажирского самолёта Ан-26. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

«В соответствии с моим распоряжением по всей территории Камчатского края объявлен трёхдневный траур», — приводятся слова губернатора региона Владимира Солодова.

Как уточняется, с 7 по 9 июля по всей территории региона должны быть приспущены государственные флаги России и флаги Камчатского края.

Кроме того, телерадиокомпаниям и учреждениям культуры предложено отменить развлекательные передачи и мероприятия.

6 июля пропала связь с пассажирским Ан-26, выполнявшим рейс из Петропавловска-Камчатского в Палану. На борту находились 22 пассажира и шесть членов экипажа. По предварительной информации, все они погибли.

СК отрабатывает три версии авиакатастрофы: неблагоприятные погодные условия, технические неисправности воздушного судна, ошибка пилотирования.