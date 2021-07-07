На Камчатке рассказали подробности полёта разбившегося Ан-26

Экипаж пассажирского самолёта Ан-26, который потерпел крушение на Камчатке, совершал посадку в штатном режиме. Об этом рассказал командир лётного отряда компании «Камчатское авиапредприятие» Евгений Лысенков.

«В штатном режиме заходили на посадку, никакой информации о втором круге диспетчер не докладывал», — сказал он.

Он подчеркнул, что ухода на второй круг не было.

6 июля пропала связь с пассажирским Ан-26, выполнявшим рейс из Петропавловска-Камчатского в Палану. На борту находились 22 пассажира и шесть членов экипажа. По предварительной информации, все они погибли.

СК отрабатывает три версии авиакатастрофы: неблагоприятные погодные условия, технические неисправности воздушного судна, ошибка пилотирования.

На территории Камчатского края объявлен трёхдневный траур.