Тела погибших при крушении Ан-26 на Камчатке начали извлекать из воды

Спасатели обнаружили тела погибших при крушении Ан-26 на Камчатке и начали извлекать их из воды, сообщил глава региона Владимир Солодов.

«Первые тела начинают доставать (из воды. — RT). В режиме реального времени. По количеству (погибших. — RT) — ситуация всё время меняется», — цитирует ТАСС Солодова.

Он также добавил, что на месте будут работать судмедэксперты.

6 июля пропала связь с пассажирским Ан-26, выполнявшим рейс из Петропавловска-Камчатского в Палану. На борту находились 22 пассажира и шесть членов экипажа. По предварительной информации, все они погибли.

СК отрабатывает три версии авиакатастрофы: неблагоприятные погодные условия, технические неисправности воздушного судна, ошибка пилотирования.

На территории Камчатского края объявлен трёхдневный траур.