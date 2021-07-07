Тела погибших при крушении Ан-26 на Камчатке начали извлекать из воды

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Спасатели обнаружили тела погибших при крушении Ан-26 на Камчатке и начали извлекать их из воды, сообщил глава региона Владимир Солодов.

«Первые тела начинают доставать (из воды. — RT). В режиме реального времени. По количеству (погибших. — RT) — ситуация всё время меняется», — цитирует ТАСС Солодова.

Он также добавил, что на месте будут работать судмедэксперты.

6 июля пропала связь с пассажирским Ан-26, выполнявшим рейс из Петропавловска-Камчатского в Палану. На борту находились 22 пассажира и шесть членов экипажа. По предварительной информации, все они погибли

СК отрабатывает три версии авиакатастрофы: неблагоприятные погодные условия, технические неисправности воздушного судна, ошибка пилотирования.

На территории Камчатского края объявлен трёхдневный траур.

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