Губернатор Сахалина выразил соболезнования в связи с крушением Ан-26
- globallookpress.com
«Вчера у наших соседей на Камчатке случилась большая трагедия. С радаров пропал самолёт, на борту которого находились 28 человек», — написал Лимаренко в Telegram.
Он выразил соболезнования родным и близким погибших.
6 июля пропала связь с пассажирским Ан-26, выполнявшим рейс из Петропавловска-Камчатского в Палану. На борту находились 22 пассажира и шесть членов экипажа. По предварительной информации, все они погибли.
СК отрабатывает три версии авиакатастрофы: неблагоприятные погодные условия, технические неисправности воздушного судна, ошибка пилотирования.
На территории Камчатского края объявлен трёхдневный траур.