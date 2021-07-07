Губернатор Сахалина выразил соболезнования в связи с крушением Ан-26

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко выразил соболезнования жителям Камчатского края в связи с гибелью 28 человек при крушении пассажирского самолёта Ан-26.

«Вчера у наших соседей на Камчатке случилась большая трагедия. С радаров пропал самолёт, на борту которого находились 28 человек», — написал Лимаренко в Telegram.

Он выразил соболезнования родным и близким погибших.

6 июля пропала связь с пассажирским Ан-26, выполнявшим рейс из Петропавловска-Камчатского в Палану. На борту находились 22 пассажира и шесть членов экипажа. По предварительной информации, все они погибли.

СК отрабатывает три версии авиакатастрофы: неблагоприятные погодные условия, технические неисправности воздушного судна, ошибка пилотирования.

На территории Камчатского края объявлен трёхдневный траур.