В Тверской области выявили 222 случая коронавируса за сутки

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В Тверской области зарегистрировали 222 случая коронавируса за сутки.
В Тверской области выявили 222 случая коронавируса за сутки
  • РИА Новости

Об этом сообщает tverigrad.ru со ссылкой на региональный оперштаб.

С начала пандемии в области заболели 47 163 человека. Из медучреждений выписаны 41 515 жителей, в том числе 177 — за минувшие 24 часа.

Наиболее высокий уровень заболеваемости — в Твери, Конаковском районе и во Ржеве.

Также стало известно, что в Самарской области выявили 196 случаев COVID-19 за сутки, передаёт sova.info со ссылкой на оперштаб.

Больше всего заболевших — в Самаре и Тольятти.

Всего с начала пандемии в регионе заболели 68 758 жителей.

Ранее в Подмосковье рассказали о ходе вакцинации от коронавируса.

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