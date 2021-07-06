В Тверской области выявили 222 случая коронавируса за сутки
- РИА Новости
Об этом сообщает tverigrad.ru со ссылкой на региональный оперштаб.
С начала пандемии в области заболели 47 163 человека. Из медучреждений выписаны 41 515 жителей, в том числе 177 — за минувшие 24 часа.
Наиболее высокий уровень заболеваемости — в Твери, Конаковском районе и во Ржеве.
Также стало известно, что в Самарской области выявили 196 случаев COVID-19 за сутки, передаёт sova.info со ссылкой на оперштаб.
Больше всего заболевших — в Самаре и Тольятти.
Всего с начала пандемии в регионе заболели 68 758 жителей.
Ранее в Подмосковье рассказали о ходе вакцинации от коронавируса.