В Подмосковье рассказали о ходе вакцинации от коронавируса

Зампред правительства — министр здравоохранения региона Светлана Стригункова рассказала о ходе вакцинации от коронавируса.

«На текущий момент у нас вакцинировано практически 1,8 млн человек, план по вакцинации у нас в области выполнен на 48,5%», — цитирует ТАСС Стригункову.

Согласно данным на 5 июля, в России за сутки зарегистрировали 24 353 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Всего за время пандемии в стране выявлено 5 635 294 пациента с COVID-19.

Как сообщала НСН, депутат Госдумы, академик РАН, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко призвал россиян сделать прививку от коронавируса.