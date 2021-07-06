Врач перечислила необходимые документы для отправки ребёнка в санаторий

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Врач-педиатр, член Союза педиатров России кандидат медицинских наук Екатерина Морозова рассказала, какие нужны документы, чтобы отправить ребёнка в санаторий.
Врач перечислила необходимые документы для отправки ребёнка в санаторий
  • © РИА Новости / Владимир Федоренко

По словам Морозовой, ребёнку потребуется три документа: справка с рекомендацией санаторно-курортного лечения, справка о контактах (оформляется по месту жительства, если ребёнок ходит в школу/садик), и заполненная санаторно-курортная справка, передаёт Nation News.

«Санаторно-курортная карта заполняется врачом-педиатром. Это стандартная форма государственного образца, справка 072/у, в которую вписывается весь анамнез ребёнка, начиная с момента материнской беременности и заканчивая недавними болезнями. Там указываются диагнозы, сроки всех прививок, а также анамнез заболевания, по поводу которого ребёнка отправляют в санаторий. Анализы необходимо сдать самые базовые: общий анализ крови и мочи плюс ЭКГ. Всё остальное дополнительно может назначить педиатр. Детям старше 15 лет ещё делается рентген органов грудной клетки», — уточнила специалист.

Она подчеркнула, что, если ребёнку не хватает какой-то прививки, её необходимо будет сделать перед отъездом.

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