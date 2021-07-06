В Нижегородской области выявили 454 случая COVID-19 за сутки

В Нижегородской области выявили 454 случая коронавируса за сутки.

Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф.

С начала пандемии в регионе заболели 127 348 жителей. Выздоровели при этом 117 522 человека, в том числе 247 — за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в Кургане возобновили работу пункты вакцинации в торговых центрах и МФЦ, передаёт URA.RU со ссылкой на сайт областного правительства.

«За весь период в регион поступило 184 тыс. доз вакцины. В том числе в минувшие выходные — 27,9 тыс. доз. На этой неделе ожидаем ещё 13 тыс. доз», — заявила заместитель губернатора по социальной политике Лариса Кокорина.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье рассказали о ходе вакцинации от коронавируса.