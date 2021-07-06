В Нижегородской области выявили 454 случая COVID-19 за сутки

Короткая ссылка
В Нижегородской области выявили 454 случая коронавируса за сутки.
В Нижегородской области выявили 454 случая COVID-19 за сутки
  • Reuters

Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф.

С начала пандемии в регионе заболели 127 348 жителей. Выздоровели при этом 117 522 человека, в том числе 247 — за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в Кургане возобновили работу пункты вакцинации в торговых центрах и МФЦ, передаёт URA.RU со ссылкой на сайт областного правительства.

«За весь период в регион поступило 184 тыс. доз вакцины. В том числе в минувшие выходные — 27,9 тыс. доз. На этой неделе ожидаем ещё 13 тыс. доз», — заявила заместитель губернатора по социальной политике Лариса Кокорина.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье рассказали о ходе вакцинации от коронавируса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить