Врач рассказал о правилах разгрузочного дня

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Нутрициолог, кандидат биологических наук Александр Мирошников рассказал о здоровом рационе разгрузочного дня.
Врач рассказал о правилах разгрузочного дня
  • Pixabay

Так, если ежедневный рацион человека рассчитан на 2 тыс. калорий, то во время разгрузочного дня их количество следует снизить до 1,5 тыс., считает эксперт.

«Вы съедаете 1,5 тыс. калорий, а привыкли съедать 2 тыс. И вот эти 500 калорий организм возьмёт из своих лишних жировых запасов», — пояснил он в беседе с «Москвой 24».

Также нутрициолог рассказал, что для разгрузочного дня лучше всего подойдут огурцы, зелёные яблоки и ягоды.

Кроме того, Мирошников порекомендовал проводить разгрузочные дни на кефире.

Для этого нужно выпивать 2—2,5 л напитка в день, при этом его жирность не должна превышать 2—3%.

Ранее руководитель Центра медицины сна МГУ имени М.В. Ломоносова Александр Калинкин, сомнолог, кандидат медицинских наук, в беседе с Inforeactor рассказал о влиянии сна на иммунитет.

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