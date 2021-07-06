Врач рассказал о правилах разгрузочного дня
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Так, если ежедневный рацион человека рассчитан на 2 тыс. калорий, то во время разгрузочного дня их количество следует снизить до 1,5 тыс., считает эксперт.
«Вы съедаете 1,5 тыс. калорий, а привыкли съедать 2 тыс. И вот эти 500 калорий организм возьмёт из своих лишних жировых запасов», — пояснил он в беседе с «Москвой 24».
Также нутрициолог рассказал, что для разгрузочного дня лучше всего подойдут огурцы, зелёные яблоки и ягоды.
Кроме того, Мирошников порекомендовал проводить разгрузочные дни на кефире.
Для этого нужно выпивать 2—2,5 л напитка в день, при этом его жирность не должна превышать 2—3%.
Ранее руководитель Центра медицины сна МГУ имени М.В. Ломоносова Александр Калинкин, сомнолог, кандидат медицинских наук, в беседе с Inforeactor рассказал о влиянии сна на иммунитет.