В Минздраве рассказали о влиянии вакцин от COVID-19 на репродуктивную функцию

В Министерстве здравоохранения России рассказали о влиянии вакцинации от коронавируса на репродуктивную функцию у мужчин и женщин.

«На этапе планирования беременности важно пройти вакцинацию. Подчеркнём, что нет данных о негативном влиянии вакцин от COVID-19 на репродуктивную функцию мужчин и женщин на сегодняшний день», — приводит ТАСС сообщение.

Как отмечается, «вакцины российского производства безопасны, в то время как сама коронавирусная инфекция может оказать негативное влияние на репродуктивную функцию».

Кроме того, в Минздраве добавили, что частота преждевременных родов у беременных женщин, не получивших вакцину, в случае заболевания COVID-19 составляет 15—20%.

Ранее Министерство здравоохранения России заявило, что снимаются противопоказания для вакцинации беременных от коронавирусной инфекции COVID-19 препаратом «Спутник V».

Как сообщала НСН, депутат Госдумы, академик РАН, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко призвал россиян сделать прививку от коронавируса.