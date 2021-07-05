Специалист прокомментировал ситуацию с коронавирусом

Короткая ссылка
Анастасия Белоусова
Специалист по особо опасным инфекциям доктор медицинских наук Владислав Жемчугов прокомментировал в беседе с RT ситуацию с коронавирусом.
Специалист прокомментировал ситуацию с коронавирусом
  • © РИА Новости / Константин Михальчевский

Как пояснил Жемчугов, «иммунная прослойка для остановки этой инфекции — 60—70%». 

По его словам, в иммунную прослойку входят выявленные инфицированные, люди, которые перенесли заболевание в неявной форме, а также вакцинированные. 

Как отметил эксперт, если будет известно, что, например, ранее перенёсшие COVID-19 инфицируются с седьмого месяца после болезни и процент заболевших повторно начинает расти, значит, можно будет сделать вывод, что начиная с шестого месяца их можно ревакцинировать.

«Как только такие цифры будут опубликованы, можно будет всем, и не только специалистам, сделать для себя правильные выводы. Есть, например, израильские данные, что люди начали болеть повторно, даже вакцинированные. Поэтому задача — поднять перекрёстный иммунитет между штаммами путём ревакцинации, которая поднимет вообще все антитела, которые есть в организме, в том числе те, которые остаются действенными для новых штаммов. Да, она должна быть массовой, пока не появилась новая мутация, которая может ещё ослабить действие вакцинного иммунитета», — заключил собеседник RT.

Ранее замдиректора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что вакцинация от коронавируса позволит сформировать коллективный иммунитет и вернуться к привычному образу жизни без ограничений.

Подробнее — в материале RT.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить