Специалист прокомментировал ситуацию с коронавирусом

Специалист по особо опасным инфекциям доктор медицинских наук Владислав Жемчугов прокомментировал в беседе с RT ситуацию с коронавирусом.

Как пояснил Жемчугов, «иммунная прослойка для остановки этой инфекции — 60—70%».

По его словам, в иммунную прослойку входят выявленные инфицированные, люди, которые перенесли заболевание в неявной форме, а также вакцинированные.

Как отметил эксперт, если будет известно, что, например, ранее перенёсшие COVID-19 инфицируются с седьмого месяца после болезни и процент заболевших повторно начинает расти, значит, можно будет сделать вывод, что начиная с шестого месяца их можно ревакцинировать.

«Как только такие цифры будут опубликованы, можно будет всем, и не только специалистам, сделать для себя правильные выводы. Есть, например, израильские данные, что люди начали болеть повторно, даже вакцинированные. Поэтому задача — поднять перекрёстный иммунитет между штаммами путём ревакцинации, которая поднимет вообще все антитела, которые есть в организме, в том числе те, которые остаются действенными для новых штаммов. Да, она должна быть массовой, пока не появилась новая мутация, которая может ещё ослабить действие вакцинного иммунитета», — заключил собеседник RT.

Ранее замдиректора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что вакцинация от коронавируса позволит сформировать коллективный иммунитет и вернуться к привычному образу жизни без ограничений.

Подробнее — в материале RT.