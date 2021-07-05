В Тамбовской области выявили 84 случая COVID-19 за сутки

В Тамбовской области выявили 84 случая коронавируса за сутки.

Об этом сообщает «Тамбовский курьер» со ссылкой на региональный оперштаб.

Общее число заболевших в регионе за время пандемии достигло 35 194. Выздоровели при этом 33 603 жителя.

На госпитализации находятся 850 пациентов, на карантине на дому — ещё 1311.

Первый этап вакцинации прошли 181 206 человек, оба этапа — 134 127.

Также стало известно, что в Мурманской области прокомментировали ситуацию с коечным фондом, передаёт Nord-News.

«На госпитальном этапе мы развернули уже 831 койку, в том числе на прошлой неделе 189. В настоящий момент у нас в регионе функционирует 1212 коек, из них 934 с кислородом и 89 с ИВЛ», — заявил на оперативном совещании глава регионального Минздрава Дмитрий Панычев.

Для вакцинации работают 29 прививочных бригад, включая три выездные в торговых центрах Мурманска.

Ранее аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал, для чего нужна вакцинация переболевшим COVID-19.