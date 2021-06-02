Эксперт объяснил необходимость вакцинации для переболевших COVID-19
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«Если человек переболел и столкнулся с вирусом, у него в определённой степени развился иммунитет. А если ему ещё и прививку через какое-то время сделать, то иммунитет будет гораздо выше», — заявил он в беседе с НСН.
По его словам, у переболевших может образоваться мало антител, а если сделать прививку, то возникает высокий иммунитет.
«Но дело не только в антителах, там ещё и клеточный иммунитет значительно усиливается», — сказал эксперт.
Как добавил Болибок, после прививки нежелательно планировать какие-либо врачебные процедуры.
«После вакцинации идут две фазы: первая длится три недели, потом наступает вторая, после которой надо выждать ещё три недели, а потом можно делать всё, что вы хотите», — заключил он.
Ранее иммунолог-аллерголог Надежда Логинова в беседе с Inforeactor дала рекомендации по подготовке к вакцинации от COVID-19.