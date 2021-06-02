Эксперт объяснил необходимость вакцинации для переболевших COVID-19

Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал, для чего нужна вакцинация переболевшим COVID-19.

«Если человек переболел и столкнулся с вирусом, у него в определённой степени развился иммунитет. А если ему ещё и прививку через какое-то время сделать, то иммунитет будет гораздо выше», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, у переболевших может образоваться мало антител, а если сделать прививку, то возникает высокий иммунитет.

«Но дело не только в антителах, там ещё и клеточный иммунитет значительно усиливается», — сказал эксперт.

Как добавил Болибок, после прививки нежелательно планировать какие-либо врачебные процедуры.

«После вакцинации идут две фазы: первая длится три недели, потом наступает вторая, после которой надо выждать ещё три недели, а потом можно делать всё, что вы хотите», — заключил он.

Ранее иммунолог-аллерголог Надежда Логинова в беседе с Inforeactor дала рекомендации по подготовке к вакцинации от COVID-19.