В ХМАО выявили 151 случай COVID-19 за сутки

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В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) выявили 151 случай COVID-19 за сутки. При этом из медучреждений выписаны 32 человека.
В ХМАО выявили 151 случай COVID-19 за сутки
  • globallookpress.com

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональный оперштаб.

Как отметили в местном Департаменте здравоохранения, на момент выявления заболевания у 112 жителей наблюдались признаки ОРВИ, у 38 — пневмония, у одного течение болезни проходит бессимптомно.

Коэффициент распространения инфекции — 1,15.

Кроме того, стало известно, что в Удмуртии за последние 24 часа зарегистрировали 126 случаев коронавируса.

Из больниц выписан 41 житель, передаёт ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства региона.

Больше всего заболевших — в Ижевске (57 человек).

Ранее аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал, для чего нужна вакцинация переболевшим COVID-19.

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