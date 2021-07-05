В ХМАО выявили 151 случай COVID-19 за сутки
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональный оперштаб.
Как отметили в местном Департаменте здравоохранения, на момент выявления заболевания у 112 жителей наблюдались признаки ОРВИ, у 38 — пневмония, у одного течение болезни проходит бессимптомно.
Коэффициент распространения инфекции — 1,15.
Кроме того, стало известно, что в Удмуртии за последние 24 часа зарегистрировали 126 случаев коронавируса.
Из больниц выписан 41 житель, передаёт ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства региона.
Больше всего заболевших — в Ижевске (57 человек).
Ранее аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал, для чего нужна вакцинация переболевшим COVID-19.