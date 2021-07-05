Эксперт заявил о необходимости массовой и одновременной вакцинации

Профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский подчеркнул в беседе с RT, что сроки возвращения к нормальной жизни зависят от успеха вакцинации.

«Сроки возвращения к нормальной жизни зависят от успеха вакцинации — она должна быть массовой и одновременной, тогда получится. Будем тянуть и ждать чего-то — не получится», — пояснил специалист.

Аграновский добавил, что возникновение новых штаммов вероятно при высокой плотности инфекции в популяции.

«Иными словами, чем больше вируса, тем выше шанс появления новых штаммов. С этой точки зрения вакцинация препятствует возникновению новых вариантов возбудителя», — заключил собеседник RT.

Ранее эксперты разъяснили рекомендации Минздрава по прививкам от COVID-19.

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