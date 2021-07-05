Вирусолог заявил о необходимости вакцинации от коронавируса

Доктор медицинских наук вирусолог Анатолий Альтштейн заявил в беседе с RT о необходимости вакцинации как можно большего количества людей.

«Нужно вакцинироваться, нужно провакцинировать как можно больше людей. Какими способами это будет достигаться — это могут быть разные ситуации, разные течения эпидемии, разные взаимодействия власти с ней, но любыми способами нужно стараться провакцинировать как можно больше людей эффективной вакциной», — подчеркнул Альштейн.

Эксперт также добавил, что проверять уровень антител необязательно.

«Человек должен препаратом, который считается эффективным, провакцинироваться — и спокойно жить себе шесть месяцев, потом привиться ещё раз. В принципе, (человек. — RT) может (привиться сначала одной вакциной, а после сделать ревакцинацию другим препаратом. — RT), но сейчас нет такого согласованного решения. На самом деле, в основе любого из этих препаратов лежит вирусный белок, поэтому в принципе препараты для вакцинации совместимы, но нет определённого решения на этот счёт. Это должно быть некое официальное решение», — добавил специалист.

Ранее замдиректора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что вакцинация от коронавируса позволит сформировать коллективный иммунитет и вернуться к привычному образу жизни без ограничений.

Подробнее — в материале RT.