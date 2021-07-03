В Ассоциации операторов фитнес-индустрии поддержали решение о грантах бизнесу за вакцинацию

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Полина Полетаева
Президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии Ольга Киселёва в беседе с RT прокомментировала сообщение о мерах поддержки предприятий общепита в Москве. Как заявил мэр Москвы Сергей Собянин, первые 100 предприятий, организаций и предпринимателей, которые полностью завершат вакцинацию 60% персонала, получат гранты.
В Ассоциации операторов фитнес-индустрии поддержали решение о грантах бизнесу за вакцинацию
  • РИА Новости
  • © Михаил Воскресенский

«Любое изменение взаимодействия с бизнесом с контрольно-надзорного на мотивирующий — это правильно... По поводу 60% вакцинированных — это точно очень хорошо, потому что, если кому-то из предпринимателей удастся попасть в эту сотку, это приятно. Я считаю, что это хорошо. Поэтому в эту сторону точно власти нужно думать», — уверена Киселёва.

Уполномоченный в сфере ресторанного бизнеса в Москве Сергей Миронов также поддержал дополнительные меры поддержки столичных предприятий общепита.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что первые 100 предприятий, организаций и ИП, которые выполнят требование о полной вакцинации 60% сотрудников, получат гранты в размере 100% НДФЛ, уплаченного в предшествующие 12 месяцев (но не более 5 млн рублей).

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