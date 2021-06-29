Омбудсмен поддержал дополнительные меры поддержки предприятий общепита в Москве

Уполномоченный в сфере ресторанного бизнеса в Москве Сергей Миронов поддержал дополнительные меры поддержки столичных предприятий общепита.

«Безусловно, это поможет. В данном случае мэр очень быстро отреагировал на наше письмо: мы буквально только что написали, что нужны срочные меры поддержки, и реакция была быстрой», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, по 1 млн рублей каждому предприятию — хорошие деньги и помощь, хорошей мерой поддержки является и возможность льготного кредитования.

«Мэрия в диалоге, мы активно общаемся», — добавил Миронов.

Ранее сообщалось, что мэр Москвы Сергей Собянин утвердил пакет дополнительных мер антикризисной поддержки предприятий общепита.

С 28 июня вступили в силу антикоронавирусные требования для ресторанов и кафе Москвы. Теперь посещать заведения общепита смогут только люди, которые сделали прививку, переболели COVID-19 за последние полгода или имеют отрицательный ПЦР-тест, действительный в течение трёх дней.