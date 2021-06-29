Омбудсмен поддержал дополнительные меры поддержки предприятий общепита в Москве

Короткая ссылка
Уполномоченный в сфере ресторанного бизнеса в Москве Сергей Миронов поддержал дополнительные меры поддержки столичных предприятий общепита.
Омбудсмен поддержал дополнительные меры поддержки предприятий общепита в Москве
  • © Михаил Воскресенский
  • РИА Новости

«Безусловно, это поможет. В данном случае мэр очень быстро отреагировал на наше письмо: мы буквально только что написали, что нужны срочные меры поддержки, и реакция была быстрой», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, по 1 млн рублей каждому предприятию — хорошие деньги и помощь, хорошей мерой поддержки является и возможность льготного кредитования.

«Мэрия в диалоге, мы активно общаемся», — добавил Миронов.

Ранее сообщалось, что мэр Москвы Сергей Собянин утвердил пакет дополнительных мер антикризисной поддержки предприятий общепита.

С 28 июня вступили в силу антикоронавирусные требования для ресторанов и кафе Москвы. Теперь посещать заведения общепита смогут только люди, которые сделали прививку, переболели COVID-19 за последние полгода или имеют отрицательный ПЦР-тест, действительный в течение трёх дней.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить