Росморречфлот рассказал о ситуации с подавшим сигнал SOS украинским судном

Российский корабль Черноморского флота принял сигнал SOS украинского рыболовного судна с отказавшим двигателем, после чего была установлена связь с оперативным дежурным морского спасательного центра «Одесса», заявил пресс-секретарь Росморречфлота Алексей Кравченко.

Так он отреагировал на сообщения украинского Минобороны о том, что российские корабли якобы проигнорировали сигнал SOS украинских рыбаков в Чёрном море.

«Мы не комментируем ничьи заявления, а говорим о том, как было дело по нашим документам. Наш корабль Черноморского флота зафиксировал сигнал SOS, связался с нашим оперативным дежурным с предложением оказания помощи. Мы выяснили ситуацию с оперативным дежурным морского спасательного центра «Одесса». Они подтвердили, что сигнал тоже получили и что направлен буксир», — сказал Кравченко РИА Новости.

Далее информация была доведена до корабля ЧФ, добавил он. После того как украинская сторона подтвердила получение сигнала бедствия и начала спасательную операцию, российским кораблям был дан отбой, отметил пресс-секретарь ведомства.

«Что бы там ни заявляла Украина, вот фактическое состояние дел, как это было», — подытожил он.

3 июля капитан украинского судна, которое находилось в Чёрном море, сообщил об отказе двигателя. По его словам, судно оказалось обесточено и находилось в дрейфе. Ему на помощь был направлен ракетный катер «Ивановец» Черноморского флота. Также в готовности оказать помощь был корабль «Безупречный» Пограничной службы ФСБ России.

Как заявили позднее в Росморречфлоте, судовладелец направил к судну буксир из Одессы.

При этом Министерство обороны Украины утверждает, что российские корабли «игнорировали сигнал SOS украинского рыболовного судна».