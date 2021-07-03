Ракетный катер направлен на помощь украинскому судну в Чёрном море

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На помощь украинскому рыболовецкому судно, терпящему бедствие в Чёрном море, направлен ракетный катер «Ивановец» Черноморского флота, сообщили в Национальном центре управления обороной России.

«Ракетный катер «Ивановец» Черноморского флота, выполняющий задачи в акватории Чёрного моря, направлен в район нахождения терпящего бедствие украинского рыболовецкого судна ОД-2592, экипаж которого запросил помощь», — передаёт ТАСС сообщение центра.

Как отмечается, капитан украинского судна сообщил, что у транспортного средства отказал двигатель, оно обесточено, находится в дрейфе и нуждается в помощи.

Он также просил проинформировать украинские власти об инциденте.

Сейчас в районе терпящего бедствие судна в готовности оказать помощь находятся ракетный катер «Ивановец» Черноморского флота и пограничный корабль «Безупречный» Пограничной службы ФСБ России.

Ранее российская авиация провела учебно-боевые полёты над Чёрным морем.

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