Ракетный катер направлен на помощь украинскому судну в Чёрном море
«Ракетный катер «Ивановец» Черноморского флота, выполняющий задачи в акватории Чёрного моря, направлен в район нахождения терпящего бедствие украинского рыболовецкого судна ОД-2592, экипаж которого запросил помощь», — передаёт ТАСС сообщение центра.
Как отмечается, капитан украинского судна сообщил, что у транспортного средства отказал двигатель, оно обесточено, находится в дрейфе и нуждается в помощи.
Он также просил проинформировать украинские власти об инциденте.
Сейчас в районе терпящего бедствие судна в готовности оказать помощь находятся ракетный катер «Ивановец» Черноморского флота и пограничный корабль «Безупречный» Пограничной службы ФСБ России.
Ранее российская авиация провела учебно-боевые полёты над Чёрным морем.