Киев заявил, что корабли России «игнорировали» сигнал SOS украинского судна
- © РИА Новости / Илья Питалев
3 июля капитан украинского судна, которое находилось в Чёрном море, сообщил об отказе двигателя. По его словам, судно оказалось обесточено и находилось в дрейфе.
Ему на помощь был направлен направлен ракетный катер «Ивановец» Черноморского флота. Также в готовности оказать помощь был корабль «Безупречный» Пограничной службы ФСБ России.
Как заявили позднее в Росморречфлоте, судовладелец направил к судну буксир из Одессы.
При этом украинская разведка заявила, что распространённая российской стороной информация о готовности оказать помощь украинскому судну «является очередным информационным мероприятием России».
Украинское ведомство утверждает, что российские корабли к рыбакам «не приближались».