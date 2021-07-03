Росморречфлот сообщил о состоянии экипажа украинского судна в Чёрном море

Жизни экипажа терпящего бедствие в Чёрном море украинского судна ничто не угрожает, на помощь ему направлен буксир из Одессы. Об этом сообщили в Росморречфлоте.

РИА Новости

«В 50 милях от Очакова в Чёрном море в зоне ответственности Одесского морского спасательно-координационного центра (Украина) у фелюги отказал главный двигатель», — приводит ТАСС сообщение. В ведомстве отметили, что на борту находятся четыре человека. Погода в районе ЧП нормальная. «Судовладелец направил к ним буксир. Жизни людей ничто не угрожает», — добавили в Росморречфлоте. Ранее стало известно, что в Чёрном море терпит бедствие украинское рыболовецкое судно. Ему на помощь направили ракетный катер «Ивановец» Черноморского флота.