Росморречфлот сообщил о состоянии экипажа украинского судна в Чёрном море

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Жизни экипажа терпящего бедствие в Чёрном море украинского судна ничто не угрожает, на помощь ему направлен буксир из Одессы. Об этом сообщили в Росморречфлоте.
Росморречфлот сообщил о состоянии экипажа украинского судна в Чёрном море
  • РИА Новости

«В 50 милях от Очакова в Чёрном море в зоне ответственности Одесского морского спасательно-координационного центра (Украина) у фелюги отказал главный двигатель», — приводит ТАСС сообщение.

В ведомстве отметили, что на борту находятся четыре человека. Погода в районе ЧП нормальная.

«Судовладелец направил к ним буксир. Жизни людей ничто не угрожает», — добавили в Росморречфлоте.

Ранее стало известно, что в Чёрном море терпит бедствие украинское рыболовецкое судно. Ему на помощь направили ракетный катер «Ивановец» Черноморского флота.

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