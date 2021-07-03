СК завёл дело по факту выброса хлора в Удмуртии

Следователи возбудили уголовное дело по факту выброса хлора на водоочистных сооружениях Ижевска. Об этом сообщили в региональном управлении СК России.

«Следственными органами СК России по Удмуртской Республике возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 247 УК Российской Федерации (нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов)», — говорится в заявлении.

По версии следствия, должностные лица МУП «Ижводоканал» допустили нарушения правил при использовании опасного химического вещества — хлора, что привело к его выбросу в атмосферу и угрозе причинения вреда здоровью жителей города.

2 июля в Ижевске произошёл выброс хлора, жителей попросили покинуть территорию Городка металлургов. В связи со случившимся прокуратура Удмуртии начала проверку.