Авария с выбросом хлора в Ижевске полностью ликвидирована
«Авария полностью ликвидирована», — написал Бречалов в своём Twitter-аккаунте.
Он добавил, что обращений за помощью от людей с признаками отравления хлором в скорую помощь не поступало и поблагодарил всех, кто принимал участие в работах по устранению последствий аварии.
Ранее Бречалов заявил, что жители Ижевска могут безопасно пользоваться водой.
2 июля в Ижевске произошёл выброс хлора, жителей попросили покинуть территорию Городка металлургов. В связи со случившимся прокуратура Удмуртии начала проверку.