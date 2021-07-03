Глава Удмуртии Александр Бречалов заявил, что авария с выбросом хлора в Ижевске полностью ликвидирована.

«Авария полностью ликвидирована», — написал Бречалов в своём Twitter-аккаунте.

Он добавил, что обращений за помощью от людей с признаками отравления хлором в скорую помощь не поступало и поблагодарил всех, кто принимал участие в работах по устранению последствий аварии.

Ранее Бречалов заявил, что жители Ижевска могут безопасно пользоваться водой.

2 июля в Ижевске произошёл выброс хлора, жителей попросили покинуть территорию Городка металлургов. В связи со случившимся прокуратура Удмуртии начала проверку.