Прокуратура начала проверку из-за выброса хлора в Ижевске
- © РИА Новости / Антон Денисов
Об этом говорится на сайте ведомства.
«Прокуратурой Октябрьского района Ижевска по поручению прокуратуры Удмуртской Республики организована проверка в связи с выбросом хлора на станции подъёма воды Ижевска», — говорится в заявлении.
Отмечается, что ведомство выяснит обстоятельства происшествия, проверит соблюдение требований законодательства о промышленной безопасности при обращении с опасными веществами.
Ранее сообщалось, что в Ижевске локализовали утечку хлора.
2 июля в Ижевске произошёл выброс хлора, жителей попросили покинуть территорию Городка металлургов.