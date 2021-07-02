Прокуратура начала проверку из-за выброса хлора в Ижевске

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Прокуратура Удмуртии организовала проверку в связи с выбросом хлора в Ижевске.
Прокуратура начала проверку из-за выброса хлора в Ижевске
  • © РИА Новости / Антон Денисов

Об этом говорится на сайте ведомства.

«Прокуратурой Октябрьского района Ижевска по поручению прокуратуры Удмуртской Республики организована проверка в связи с выбросом хлора на станции подъёма воды Ижевска», — говорится в заявлении.

Отмечается, что ведомство выяснит обстоятельства происшествия, проверит соблюдение требований законодательства о промышленной безопасности при обращении с опасными веществами.

Ранее сообщалось, что в Ижевске локализовали утечку хлора.

2 июля в Ижевске произошёл выброс хлора, жителей попросили покинуть территорию Городка металлургов.

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