Прокуратура начала проверку из-за выброса хлора в Ижевске

Прокуратура Удмуртии организовала проверку в связи с выбросом хлора в Ижевске.

Об этом говорится на сайте ведомства.

«Прокуратурой Октябрьского района Ижевска по поручению прокуратуры Удмуртской Республики организована проверка в связи с выбросом хлора на станции подъёма воды Ижевска», — говорится в заявлении.

Отмечается, что ведомство выяснит обстоятельства происшествия, проверит соблюдение требований законодательства о промышленной безопасности при обращении с опасными веществами.

Ранее сообщалось, что в Ижевске локализовали утечку хлора.

2 июля в Ижевске произошёл выброс хлора, жителей попросили покинуть территорию Городка металлургов.